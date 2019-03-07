Под Калининградом матросы разобрали военную технику ради драгметаллов

В Калининградской области вынесли приговор командиру взвода войсковой части и троим призывникам, сообщает главное военное следственное управление СК РФ по Балтийскому флоту. Их признали виновными в порче военной техники и краже плат, содержащих драгоценные металлы.

Матросы, проходившие службу по призыву, обслуживали технику. Как установили следователи и суд, командир взвода предложил своим подчиненным-призывникам разукомплектовать оборудование.

Извлеченные платы, содержащие драгоценные металлы, матросы передавали офицеру, который отвечал за сбыт.

Преступная схема действовала с августа 2016 года по апрель 2017 года. Ущерб, причиненный государству, превысил 2,2 миллиона рублей.

На днях Калининградский гарнизонный военный суд приговорил командира взвода к трем годам и двум месяцам лишения свободы. Ранее этот же суд вынес приговор матросам. Наказание разнилось в отличие от роли каждого участника группы - от года лишения свободы условно до двух с половиной лет в колонии общего режима.