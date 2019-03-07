В Петербурге у пенсионерки под гипнозом украли таксу

В Петербурге полиция выясняет обстоятельства исчезновения черно-серой таксы, стражи порядка не исключают, что собака могла быть похищена под гипнозом.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в полицию обратилась 56-летняя женщина, которая рассказала, что около месяца у нее на передержке находится собака породы мраморная такса. Хозяин собаки лежит в больнице.

Когда дама выгуливала собаку на 3-й линии Васильевского острова, к ней подошла неизвестная и увела таксу. Пенсионерка утверждает, что находилась под действием гипноза.

Применялись ли чары или нет, для полиции не столь существенно. Сама такса стоит около 30 тысяч рублей, и с точки зрения законодательства, ее похищение вполне может подпадать под статьи Уголовного кодекса.

Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства случившегося.