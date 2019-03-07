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07.03.2019 14:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани суд оставил в силе решение о депортации американца

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

Краснодарский краевой суд рассмотрел жалобу первого из двух граждан США, задержанных в Новороссийске за нарушение режима пребывания в РФ. Судья оставил без изменений решение предыдущего суда, постановившего оштрафовать иностранца и выдворить его из страны.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Задержанных в Новороссийске граждан США депортируют из страны

Напомним, ранее Приморский районный суд города признал двух мужчин виновными в нарушении правил въезда в РФ и пребывания на территории нашей страны (статья 18.8. КоАП РФ). По данным правоохранителей, "заявленные при получении визы цели приезда не соответствовали фактическим".

Как уже писала "РГ", оба иностранца являются последователями религиозной организации мормонов. Задержали их в доме собраний этой организации в Новороссийске еще 1 марта, а после суда отправили в центр временного содержания для подлежащих выдворению иностранцев, который находится на территории кубанского города Гулькевичи.

По данным источника "РГ" в силовых структурах, в нарушение визового режима, не имея на то соответствующего разрешения, мужчины занимались преподаванием английского.

Сами же задержанные утверждают, что они просто собирали разговорный клуб, в котором на безвозмездной основе "играли в игры, помогающие местным попрактиковаться в английском". К слову, один из задержанных уже больше года находится на территории России, за это время он успел посетить несколько городов.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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