Под Ростовом в ДТП погибли три человека и четверо травмированы

В Ростовской области три человека погибли и еще четверо пострадали в результате лобового столкновения автомобилей Kia Spectra и Lada Granta.

Как сообщили "РГ" в областном управлении МВД, авария произошла на 137 километре автодороги хутор Усьман - город Сальск. По предварительным данным, 21-летний водитель Lada Granta выехал на встречную полосу и врезался в Kia Spectra.

- В результате ДТП погибли водитель и пассажир Kia и 24-летняя девушка из другой машины. Еще четыре человека получили травмы и госпитализированы, - уточнили в МВД.

На месте столкновения работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.