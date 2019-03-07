В Новороссийске спасатели сняли с крыши высотки трех подростков

В Новороссийске спасатели сняли с крыши девятиэтажного дома трех подростков, которые решили сделать эффектные селфи. Об этом в четверг сообщили в экстренных службах города.

Как выяснилось, инцидент произошел на улице Тобольской. Школьники увидели незапертую дверь на крышу многоквартирного дома и решили воспользоваться случаем для создания красивых снимков.

Странную активность на крыше жилого здания заметили местные жители, они и вызвали спасателей. Сотрудники местного спасотряда отправились проверять информацию и наткнулись на детей.