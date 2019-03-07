Задержанных в Новороссийске граждан США депортировали из страны

Двух граждан США, которых задержали в Новороссийске, депортировали из страны. Об этом "РГ" сообщил источник в силовых структурах региона.

Ранее Приморский районный суд города признал двух мужчин виновными в нарушении правил въезда в РФ и пребывания на территории нашей страны (статья 18.8. КоАП РФ).

Как удалось выяснить, оба иностранца являются последователи религиозной организации мормонов. Задержали их в доме собраний этой организации в Новороссийске еще 1 марта. По данным источника, именно там в нарушение визового режима, не имея на то соответствующего разрешения, мужчины занимались преподаванием английского.