По оценке исследователей, на фоне оживления экономики среди россиян растет спрос на банковские продукты. Весьма заметно, на 28 процентов, увеличилось число желающих получить кредит, в частности на приобретение автомобиля.
О том, что темпы кредитования на Южном Урале растут, подтвердили в челябинском отделении Уральского ГУ Банка России.
- За 2018 год объем обязательств физических лиц Челябинской области перед банками увеличился на 19,3 процента - до 327,2 миллиарда рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Ипотечных кредитов в прошлом году на Южном Урале оформлено 42 570 на сумму 59,6 миллиарда рублей. По сравнению с 2017 годом рост составил 140 процентов. Почти в той же пропорции (132,4 процента) увеличился объем выдачи потребительских кредитов, достигнув 203,7 миллиарда.
Однако вместе с долгами растет и недовольство заемщиков в крупных городах области: многие из них считают, что банки заключают заведомо невыгодные для потребителей договоры, навязывают дополнительные условия и страховки. На работу региональных банков, филиалов кредитных учреждений и страховых организаций жители жалуются регулятору: в прошлом году в Банк России обратилось свыше четырех тысяч человек.
- Банки не стесняются навязывать страховку даже при покупке в кредит бытовой техники, хотя раньше это в основном касалось ипотечных займов. При этом при обращении в банк в "период охлаждения" с заявлением об отказе в страховке приходят общие размытые формулировки и весомый аргумент - личная подпись, а значит, согласие на условия страхования в договоре. Как тут не обратиться в суд? - возмущается челябинец Максим Михайлов.
Количество заключенных договоров страхования жизни за январь-сентябрь 2018 года увеличилось в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. По вопросам страхования жизни, навязывания услуг и жалоб, связанных с потребительским кредитованием, в Банк России поступило 545 обращений, или 12,4 процента от общего количества жалоб южноуральцев.