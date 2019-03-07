Финансовый университет при правительстве РФ проанализировал направления развития российского рынка банковских и страховых услуг в конце 2018-го - начале 2019 года, при этом акцент в исследовании был сделан на ситуации в тех городах, где у клиентов сложились наиболее напряженные отношения с банками. В их числе крупнейшие города Челябинской области - Челябинск (13 место из 78 по РФ) и Магнитогорск (25), жители которых чаще всего судятся с кредитными учреждениями. В то же время именно в этих муниципалитетах чаще всего практикуется жизнь взаймы, что соответствует общероссийскому тренду.

По оценке исследователей, на фоне оживления экономики среди россиян растет спрос на банковские продукты. Весьма заметно, на 28 процентов, увеличилось число желающих получить кредит, в частности на приобретение автомобиля.

О том, что темпы кредитования на Южном Урале растут, подтвердили в челябинском отделении Уральского ГУ Банка России.

- За 2018 год объем обязательств физических лиц Челябинской области перед банками увеличился на 19,3 процента - до 327,2 миллиарда рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ипотечных кредитов в прошлом году на Южном Урале оформлено 42 570 на сумму 59,6 миллиарда рублей. По сравнению с 2017 годом рост составил 140 процентов. Почти в той же пропорции (132,4 процента) увеличился объем выдачи потребительских кредитов, достигнув 203,7 миллиарда.

Однако вместе с долгами растет и недовольство заемщиков в крупных городах области: многие из них считают, что банки заключают заведомо невыгодные для потребителей договоры, навязывают дополнительные условия и страховки. На работу региональных банков, филиалов кредитных учреждений и страховых организаций жители жалуются регулятору: в прошлом году в Банк России обратилось свыше четырех тысяч человек.

- Банки не стесняются навязывать страховку даже при покупке в кредит бытовой техники, хотя раньше это в основном касалось ипотечных займов. При этом при обращении в банк в "период охлаждения" с заявлением об отказе в страховке приходят общие размытые формулировки и весомый аргумент - личная подпись, а значит, согласие на условия страхования в договоре. Как тут не обратиться в суд? - возмущается челябинец Максим Михайлов.

Количество заключенных договоров страхования жизни за январь-сентябрь 2018 года увеличилось в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. По вопросам страхования жизни, навязывания услуг и жалоб, связанных с потребительским кредитованием, в Банк России поступило 545 обращений, или 12,4 процента от общего количества жалоб южноуральцев.