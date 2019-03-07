Уральца оштрафовали за перевозку опасной для жизни икры

Жителя Екатеринбурга Октябрьский районный суд оштрафовал на 50 тысяч рублей за перевозку икры. Ее качество представляло потенциальную опасность для жизни и здоровья тех, кто рискнул бы ее отведать.

"В ноябре 2018 года 28-летний мужчина с помощью знакомого привез из Петропавловска - Камчатского в Екатеринбург 450 килограмм икры рыб лососевых пород, которую он собирался потом продать", - говорится в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.

Уралец отправил товар самолетом, но праздничных столов он не достиг: в аэропорту Кольцово его изъяли сотрудники линейной полиции.

Экспертиза выяснила, что в икре превышено допустимое содержание микроорганизмов, присутствуют бактерии золотистого стафилококка (это одна из самых распространенных причин сильных пищевых отравлений).

"Суд учел, что подозреваемый впервые совершил преступление небольшой тяжести, прекратил в отношении него уголовное дело и назначил наказание в виде штрафа на сумму 50 тысяч рублей", - передает ведомство.