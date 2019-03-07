Забастовка водителей челябинских автобусов, прошедшая в конце прошлого года из-за задержек зарплаты, может вылиться во второе по счету уголовное дело в отношении должностных лиц компании "Общественный городской транспорт" (ОГТ) и аффилированной ей фирмы. Прокурорская проверка вскрыла хищения на сумму свыше шести миллионов рублей.

На сей раз по поручению прокурора региона Виталия Лопина были проверены данные Контрольно-счетной палаты о проведении ремонтов муниципальных автобусов. Ранее прокуратура установила, что очень многие вопросы "Общественный городской транспорт" решал с помощью частной компании, которой успешно руководил замдиректора ОГТ. Как выяснилось, договоры на ремонт и техническое обслуживание городского автобусного парка тоже были заключены именно с ней, что обернулось убытками для транспортного предприятия.

- Выявлены факты умышленного завышения стоимости ремонтных работ за счет применения повышающих коэффициентов, не предусмотренных условиями заключенного договора на сумму свыше 3,5 миллиона рублей, - сообщила представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева. - Более того, установлены случаи фиктивного оформления должностными лицами ОГТ работ по техническому обслуживанию автобусов на сумму свыше 2,7 миллиона рублей. По сути, обслуживание автобусов проводилось только на бумаге.

Прокуратура усматривает в действиях руководства ОГТ и аффилированной фирмы признаки мошенничества в особо крупном размере - эта статья предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Надзорное ведомство намерено добиться наказания виновных: материалы проверки направлены в УМВД Челябинска для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Как уже сообщала "РГ", ранее прокуратура пришла к выводу о прямой корыстной заинтересованности заместителя директора ОГТ в совершении противоправных действий. Он использовал свою транспортную компанию для создания искусственной конкуренции на маршрутах, отнимая часть средств у муниципальных автобусов. А кроме того, передал в аренду ОГТ шесть автобусов по изрядно завышенной стоимости. По этим фактам уже возбуждено и расследуется уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации.

Кстати

Стоит отметить, что ООО "ОГТ" создано мэрией Челябинска специально для спасения обанкротившегося муниципального автобусного парка. По всей видимости, власти решили, что частное управление наконец избавит его от убыточности, но очень скоро столкнулись с фактами элементарного разворовывания предприятия.