В Екатеринбурге упавший кусок стены дома повредил машины

Два автомобиля повредили сегодня куски стены, отвалившиеся от новостройки на улице Юмашева в Екатеринбурге. К счастью, люди не пострадали.

Снег упал с крыши на козырек дома, обрушилась часть стены (помимо прочего, в Екатеринбурге сегодня резкий порывистый ветер).

Серьезные повреждения получили две припаркованных у 17-этажки машины (на момент инцидента водителей внутри не было).

"Площадь обрушения составила два квадратных метра. Территория происшествия оцеплена сотрудниками полиции", - сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области. Стражи порядка опрашивают свидетелей, а специалисты МЧС осматривают фасад здания.

Представители управляющей компании и администрации района убирают остатки кирпичной кладки со стены на месте обрушения (это случилось в районе технического помещения на 15 этаже жилого дома).

"Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум - нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы", - предупреждают спасатели.