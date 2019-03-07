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07.03.2019 14:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге упавший кусок стены дома повредил машины

Текст: Екатерина Призова

Два автомобиля повредили сегодня куски стены, отвалившиеся от новостройки на улице Юмашева в Екатеринбурге. К счастью, люди не пострадали.

Снег упал с крыши на козырек дома, обрушилась часть стены (помимо прочего, в Екатеринбурге сегодня резкий порывистый ветер).

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Серьезные повреждения получили две припаркованных у 17-этажки машины (на момент инцидента водителей внутри не было).

"Площадь обрушения составила два квадратных метра. Территория происшествия оцеплена сотрудниками полиции", - сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области. Стражи порядка опрашивают свидетелей, а специалисты МЧС осматривают фасад здания.

Представители управляющей компании и администрации района убирают остатки кирпичной кладки со стены на месте обрушения (это случилось в районе технического помещения на 15 этаже жилого дома).

"Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум - нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы", - предупреждают спасатели.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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