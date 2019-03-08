Подросток умер после визита к стоматологу в Москве

Главное следственное управление СК РФ по Москве начало доследственную проверку по факту смерти подростка 2003 года рождения после проведения стоматологических манипуляций.

В следственном ведомстве рассказали, что молодой человек поступил на лечение в стационар одного из медучреждений на западе столицы. Там ему 7 марта проводили стоматологические процедуры, после которых он умер.

Все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают следователи. По результатам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.