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08.03.2019 21:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Подросток умер после визита к стоматологу в Москве

Текст: Александр Мелешенко

Главное следственное управление СК РФ по Москве начало доследственную проверку по факту смерти подростка 2003 года рождения после проведения стоматологических манипуляций.

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В следственном ведомстве рассказали, что молодой человек поступил на лечение в стационар одного из медучреждений на западе столицы. Там ему 7 марта проводили стоматологические процедуры, после которых он умер.

Все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают следователи. По результатам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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