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08.03.2019 11:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Преступники ограбили в Подмосковье коттедж и убили его хозяина

Текст: Сергей Юрьев

Вечером 7 марта четверо разбойников в масках ворвались в коттедж представителя агрофирмы "Восток в подмосковном поселке Фряново Щелковского района. Они связали хозяина коттеджа и его жену, избивали их, требуя деньги.

Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области/ТАСС
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Налетчики скрылись, услышав голоса соседей. От полученных травм владелец коттеджа скончался на месте. Его жена госпитализирована.

Следственным комитетом РФ, как сообщила агентству РИА Новости старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ Ольга Врадий, возбуждено уголовное дело " по факту убийства мужчины, совершенного группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений", - говорится в сообщении СК. Нападавшие объявлены в розыск.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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