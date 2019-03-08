У московской пенсионерки украли килограмм золотых монет

В столичную полицию поступило заявление от дамы 1958 года рождения, в котором сообщается о краже 40 тысяч долларов США и коллекционных монет из золота весом в один килограмм.

Как передает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу московского Главного управления МВД, кража произошла вечером 3 марта, когда потерпевшей не было дома.

Злоумышленники отжали пластиковую раму окна ее квартиры на первом этаже, проникли в жилище и затем скрылись, унося богатую добычу. По данным полиции ущерб оценивается в 5,7 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража".