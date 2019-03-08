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08.03.2019 14:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У московской пенсионерки украли килограмм золотых монет

Текст: Сергей Юрьев

В столичную полицию поступило заявление от дамы 1958 года рождения, в котором сообщается о краже 40 тысяч долларов США и коллекционных монет из золота весом в один килограмм.

Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
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Как передает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу московского Главного управления МВД, кража произошла вечером 3 марта, когда потерпевшей не было дома.

Злоумышленники отжали пластиковую раму окна ее квартиры на первом этаже, проникли в жилище и затем скрылись, унося богатую добычу. По данным полиции ущерб оценивается в 5,7 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража".

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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