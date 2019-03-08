Судьбу белух и косаток в Приморье решит специальная комиссия

Глава Всероссийского института рыбной промышленности и океанографии (ВНИРО) Росрыболовства, профессор МГУ им. М.В.Ломоносова Михаил Глубоковский заявил о создании комиссии по решению судьбы косаток и белух из "китовой тюрьмы", находящейся в Приморском крае, сообщает Интерфакс.

Комиссия создана по поручению правительства и начнет работу со следующей недели. Она, по словам Глубоковского, должна принять решение об оптимальном выходе из форс-мажорной ситуации.

В комиссию войдут специалисты Российской академии наук, Дальневосточного федерального университета, ННЦ биологии моря и Института им. Северцова в Москве. Координировать работу будет ВНИРО.

Глубоковский сделал это заявление на пресс-конференции, в которой также принимал участие глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, объявивший о парламентском контроле вопроса об освобождении косаток и белух из центра временного содержания в бухте Средняя до тех пор, пока животные не будут выпущены на свободу.

По его словам, члены комитета хотят получить четкую "дорожную карту" по реабилитации и выпуску морских млекопитающих из "китовой тюрьмы". Для этого они направили запросы в Минсельхоз и Минприроды о том, какие организации, кто конкретно и в какие сроки будут освобождать косаток и белух.

Справка "РГ"



87 белух и 10 косаток, отловленных в Охотском море для продажи в океанариумы, содержатся в вольерах бухты Средней в Приморье. Условия их содержания экологи назвали "китовой тюрьмой".