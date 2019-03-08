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08.03.2019 11:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинской области из-за отравления угарным газом погиб младенец

Текст: Татьяна Воробьева

В уральском городе Троицк из-за отравления угарным газом погибла 8-месячная девочка. Возбуждено уголовное дело.

Сообщение о том, что в частном доме пострадали четверо детей поступило в экстренные службы в 22.10 накануне. "Предварительная причина - неисправный универсальный газовый отопительный прибор", - сообщили в МЧС по Челябинской области.

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Тело малышки нашли тем же вечером. Из дома в больницу увезли еще троих девочек - от 9 до 11 лет (их состояние врачи оценивают, как стабильное).

"Возбуждено уголовное дело ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительной информации, дети были в доме без взрослых", - передает пресс-служба Следственного комитета Южного Урала.

Следователи также склоняются к версии с неисправным газовым оборудованием, а точнее - системе его вентиляции.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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