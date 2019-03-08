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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Свердловской области загорелись магазин и ветеринарная клиника

Сразу несколько зданий загорелись в городе Первоуральске Свердловской области. Пожар возник на улице Краснодонцев в одноэтажном здании, где находится магазин. Огонь быстро распространился на примыкающие к строению ветеринарную клинику и складские помещения.

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Из-за высокой температуры обрушилась кровля. Площадь пожара составляет почти две тысячи квадратных метров. В борьбе с огнем задействованы 92 человека и 30 единиц техники.

"Отмечается интенсивное горение и сильное задымление Пожару присвоен третий номер сложности", - рассказали в местном управлении МЧС.

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На место происшествия направлены дополнительные пожарно-спасательные подразделения из соседних городов. Кроме того, для замера содержания в воздухе вредных веществ из Екатеринбурга прибыла передвижная инженерно-химическая лаборатория.

Согласно последним данным, в 03:21 по московскому времени возгорание было локализовано. Людей в здании не было. Никто не пострадал.

Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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