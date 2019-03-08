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08.03.2019 13:52
Рубрика: Происшествия

СК предъявил обвинение задержанным за убийство следователя МВД Шишкиной

Текст: Сергей Юрьев

Следователи Следственного комитета РФ предъявили обвинения несовершеннолетнему и Абдулазизу Абдулазизову. Они были задержаны по подозрению в убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной.

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Обвинения предъявлены по статье 295 Уголовного кодекса РФ ("Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование"), а также по части1 статьи 222 ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия). Несовершеннолетнему фигуранту этого дела также предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийству (ч. 4 ст. 33 - ст. 295 УК РФ).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы, в суд поступили ходатайства от представителей следствия об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

Утром 10 октября прошлого года в подмосковном поселке Архангельское следователь МВД Евгения Шишкина, выйдя из подъезда своего дома, была убита выстрелом в шею. По версии следователей, преступление было совершено с целью помешать расследованию уголовных дел, находившихся в производстве Шишкиной.

Ранее, как сообщалось, неизвестные подожгли принадлежавший Евгении Шишкиной автомобиль. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать расследование убийства в центральный аппарат своего ведомства. По информации СМИ, в ведении Евгения Шишкиной находились уголовные дела, связанные с экономическими преступлениями и мошенничеством.

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