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08.03.2019 14:22
Рубрика: Происшествия

В результате драки в ночном клубе в Армении пострадал россиянин

Текст: Сергей Юрьев

22-летний военнослужащий 102-й российской военной базы получил ножевое ранение в одном из ночных клубов города Гюмри, расположенного на севере Армении.

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Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Генеральную прокуратуру Армянской республики. По данным Генпрокуратуры, в ночном клубе произошла драка в результате которой российский военнослужащий получил ножевое ранение и был госпитализирован.

Пострадавшего прооперировали и сейчас его состояние удовлетворительное, сообщили местные СМИ. Возбуждено уголовное дело.

Происшествия
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