В результате драки в ночном клубе в Армении пострадал россиянин

22-летний военнослужащий 102-й российской военной базы получил ножевое ранение в одном из ночных клубов города Гюмри, расположенного на севере Армении.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Генеральную прокуратуру Армянской республики. По данным Генпрокуратуры, в ночном клубе произошла драка в результате которой российский военнослужащий получил ножевое ранение и был госпитализирован.

Пострадавшего прооперировали и сейчас его состояние удовлетворительное, сообщили местные СМИ. Возбуждено уголовное дело.