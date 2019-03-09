МИД назвал провокацией мину в багаже сотрудника посольства США

Провокацией назвали в МИД России попытку сотрудника посольства США провезти в багаже мину в аэропорту "Шереметьево".

По данным российского дипломатического ведомства, утром в терминале D при просвечивании багажа работника посольства США был выявлен предмет, похожий на минометную мину. Взрывотехники подтвердили, что это действительно мина с взрывателем, но без взрывчатого вещества, хотя его следы присутствовали внутри корпуса.

В МИД считают, что сотрудник дипмиссии сделал это сознательно. Российская сторона немедленно известила об этом американскую дипмиссию и ожидает соответствующих разъяснений.