Два человека погибли в крупном ДТП под Москвой

Двое взрослых и трое детей получили травмы в крупном ДТП в Московской области.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД региона, в Орехово-Зуево столкнулись BMW и Hyundai. На место аварии выезжали все оперативные службы. Водитель и пассажир Hyundai погибли на месте.

Травмы получили, по предварительным сведениям, девять человек. Пятерых пострадавших госпитализировали, остальным помощь оказали на месте ДТП.

"Проводится проверка, выясняются причины аварии", - рассказали в пресс-службе управления МВД.