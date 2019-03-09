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09.03.2019 11:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве произошла массовая драка со стрельбой

Текст: Сергей Бабкин

На юго-востоке Москвы произошла массовая драка. Как пишет ТАСС, участники конфликта применили огнестрельное оружие и нож.

В Москве третьеклассницы устроили массовую драку

В пресс-службе столичного ГУ МВД корреспонденту "РГ" сообщили, что 8 марта вечером у дома №6 на Белореченской улице нашли раненого мужчину. Впоследствии еще три человека с этой же улицы сами обратились к врачам. Сейчас ведется проверка, уточняется, как люди получили ранения.

Источники уточняют, что все раненые госпитализированы. У одного из них огнестрельное ранение, у троих - ножевые.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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