В Москве произошла массовая драка со стрельбой

На юго-востоке Москвы произошла массовая драка. Как пишет ТАСС, участники конфликта применили огнестрельное оружие и нож.

В пресс-службе столичного ГУ МВД корреспонденту "РГ" сообщили, что 8 марта вечером у дома №6 на Белореченской улице нашли раненого мужчину. Впоследствии еще три человека с этой же улицы сами обратились к врачам. Сейчас ведется проверка, уточняется, как люди получили ранения.

Источники уточняют, что все раненые госпитализированы. У одного из них огнестрельное ранение, у троих - ножевые.