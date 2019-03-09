Во Владимире умер победитель конкурса по поеданию блинов

Следователи начали проверку обстоятельств смерти 45-летнего мужчины, победившего в конкурсе по поеданию блинов во Владимире.

- После объявления результатов конкурса мужчина отошел в сторону и умер. Скорая помощь приехала быстро, но спасти его медики не смогли. Точную причину смерти установит экспертиза, но он съел очень много блинов, - рассказала представитель управления СК по Владимирской области Ирина Минина.

Несчастный случай произошел 8 марта во время праздничной программы на Суздальском проспекте города.