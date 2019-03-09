На камчатском вулкане Шивелуч произошло пепловое извержение

Выброс пепла высотой до 10 километров зафиксировали вечером 9 марта на вулкане Шивелуч. Сейчас ему присвоен наиболее угрожающий код авиационной опасности - "красный".

Как сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю со ссылкой на данные региональной группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) и филиала геофизической службы РАН, пепловый шлейф растянулся на 15 километров к северо-западу от исполина. На его пути нет населенных пунктов. Пеплопады в жилых районах не зарегистрированы.

Вблизи вулкана не проходят международные трассы движения воздушных судов. Зарегистрированных туристических групп сейчас там тоже нет. Однако спасатели предупреждают о необходимости соблюдения правил безопасности.

Справка "РГ"

Вулкан Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатки. Расположен в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Его высота - 3283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Давнее название - Суелич, что на языке коренных жителей означало "курящаяся гора". Является одним из самых активных вулканов полуострова.