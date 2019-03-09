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09.03.2019 09:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приамурье задержали напавшего на сотрудников "Почты России"

Текст: Дина Непомнящая

Амурским полицейским удалось задержать мужчину, который напал на ехавших на служебном автомобиле сотрудников "Почты России". Гражданина 1978 года рождения поймали в городе Зея, где и было совершено нападение. Для его поиска в Зейском районе ввели план "Перехват".

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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"В лесном массиве полицейские обнаружили брошенный автомобиль, на котором скрылся подозреваемый, обрез гладкоствольного ружья, пистолет, боеприпасы и маски", - завили в пресс-службе УМВД Приамурья.

Злоумышленника искали в четырех районах области.

Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. В его отношении возбудили уголовное дело о разбое (статья 162 УК РФ). Правоохранители выяснили, что преступление готовилось заранее. Автомобиль подозреваемый купил за несколько недель до нападения. Номера на нем уничтожил.

Напомним, 5 марта на служебную машину "Почты России" посреди дороги было совершено разбойное нападение. Налетчик попытался заблокировать автомобилю проезд, но водитель сумел объехать препятствие. Тогда по почтовому авто начали стрелять. Транспортное средство было повреждено, но находившиеся в нем люди не пострадали.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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