В Башкирии при пожаре погибли два человека

Следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России установят причины пожара в Башкирии, унесшего жизни двух человек.

- Деревянный жилой дом размером 10 на 12 метров на улице 8 марта в селе Аскино Аскинского района загорелся в ночь на 9 марта, - сообщил в ГУ МЧС по РБ.

Прибывшие на место пожарные справились с огнем меньше чем за 20 минут после получения сообщения о возгорании.

Гораздо больше времени заняли ликвидация последствий пожара, проливка и разбор конструкций, в результате чего были обнаружены тела двух человек.