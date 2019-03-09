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09.03.2019 18:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии при столкновении 12 машин пострадали четыре человека

Текст: Гульназ Данилова

Массовая авария произошла сегодня в Благоварском районе Башкирии.

В Башкирии при пожаре погибли два человека

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное МВД, в ДТП участвовали 12 легковых автомашин. Четыре человека получили травмы различной степени тяжести.

На месте ЧП работают сотрудники МЧС, полиция и медики. Причины аварии уточняются.

По одной из версий, причиной всему послужила плохая погода. ГУ МЧС второй день предупреждает о сильном ветре и ухудшении видимости. В субботу к вечеру к сильному ветру присоединился обильный снегопад.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан
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