В Башкирии при столкновении 12 машин пострадали четыре человека

Массовая авария произошла сегодня в Благоварском районе Башкирии.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное МВД, в ДТП участвовали 12 легковых автомашин. Четыре человека получили травмы различной степени тяжести.

На месте ЧП работают сотрудники МЧС, полиция и медики. Причины аварии уточняются.

По одной из версий, причиной всему послужила плохая погода. ГУ МЧС второй день предупреждает о сильном ветре и ухудшении видимости. В субботу к вечеру к сильному ветру присоединился обильный снегопад.