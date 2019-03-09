Аэропорт Пулково закрыли из-за непогоды

В Санкт-Петербурге из-за метели и сильного ветра для взлета и приема авиалайнеров закрыт аэропорт Пулково.

Причина такого решения - обеспечение безопасности пассажиров, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управляющей компании аэропорта ООО "Воздушные ворота северной столицы".

Сложные метеоусловия (сильный порывистый ветер, обильные осадки в виде мокрого снега, минимальная видимость) не позволяют обеспечивать работу воздушного транспорта в нормальном режиме. Вследствие чего некоторые прибывающие рейсы были перенаправлены на запасные аэродромы, часть других задержаны. А самолеты, приготовленные к вылету, отправлены в зону ожидания.

Как следует из информации на онлайн-табло, в настоящее время задержаны семь рейсов - в Москву, Новосибирск, Ларнаку, Ош. В пресс-службе подчеркнули, что все пассажиры задержанных рейсов обслуживаются согласно требованиям федеральных авиационных правил.