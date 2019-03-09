В Петербурге из-за ДТП с десятком машин перекрыли Приморское шоссе

Приморское шоссе перекрыто в сторону Санкт-Петербурга из-за массового ДТП, сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Из-за сложных погодных условий произошло столкновение, в котором, по предварительным данным, оказались задействованы около десятка машин.

Авария произошла около железнодорожной платформы Горская.

В данный момент проводится проверка всех обстоятельств случившегося, информацией о пострадавших ведомство пока не располагает.