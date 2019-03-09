В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу

В Петербурге створы дамбы закрыли из-за резкого подъема воды в Неве. По прогнозам, к 13.00 превышение максимально возможного уровня воды у водомерного пункта "Горный институт" может составить 181 сантиметр, что квалифицируется как "опасное наводнение".

Как сообщает дирекция комплекса защитных сооружений, движение по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно остановлено.

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу отмечают, что по данным на 7.00 у входа в город находятся три грузовых судна.

В спасательном ведомстве подчеркивают, что прогнозируется один пик повышения уровня воды и длиться он будет непродолжительное время.

Тем не менее, в условиях сильных порывов ветра и подъема уровня воды, лед на Неве будет интенсивно разрушаться. В связи с этим в МЧС напоминают, что с 7 марта в Петербурге категорически запрещен выход на лед на всех реках и каналах.