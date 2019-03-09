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09.03.2019 12:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре воспитательница детсада забыла ребенка на улице

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Краснодаре воспитательница из частного детского сада во время прогулки забыла полуторагодовалого ребенка на улице. Он не пострадал только благодаря бдительности одной из прохожих, которая увидела произошедшее из своей машины, припаркованной рядом, и привела ребенка в детсад.

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О происшествии в соцсетях написали очевидцы и родители забытого на улице мальчика. Позже в интернете появилась запись, на которой видно, как воспитательница действительно заводит в учреждение детей после прогулки, а одного из них случайно забывает. Это вызвало бурное обсуждение пользователей.

Свое мнение высказала и мама забытого малыша.

- Я была в курсе ситуации с самого утра, - написала родительница в комментариях. - Мы туда (в сад) ходим уже более полугода, никаких претензий ни к воспитателям, ни к руководству садика у меня нет.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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