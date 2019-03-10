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10.03.2019 14:03
Рубрика: В мире

Один из основателей "криптовалютной пирамиды" OneCoin задержан в США

Текст: Максим Макарычев
Спецслужбы США задержали Константина Игнатова в международном аэропорту Лос-Анджелеса по подозрению в мошенничестве. Этот гражданин Болгарии является одним из основателей "криптовалютной пирамиды" OneCoin Ponzi. Его сестре, Руже Игнатовой, которая основала эту компанию, предъявлены многочисленные обвинения в мошенничестве и отмывании денег, однако она в настоящее время остается на свободе под залог.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Ружа Игнатова создала OneCoin в Болгарии в 2014 году, и деятельность фирмы, по данным прокуратуры, принесла мошенникам доход в 3,8 миллиарда долларов к третьему кварталу 2016 года. "Жетоны" OneCoin выросли в предполагаемой стоимости с 50 евроцентов до почти 30 евро. При этом у предлагаемой "цифровой валюты" не было ни блокчейна, ни утилиты, ни способа мониторинга, отмечает издание The Verge.

Более того, OneCoin, по-прежнему базирующаяся в Болгарии, до сих пор продолжает свою деятельность. Компания предоставляет своим пользователям комиссию, если они смогут убедить других клиентов купить криптовалюту OneCoin. Таким образом, на деле работает привычная схема многоуровневой маркетинговой пирамиды. В компании утверждают, что она насчитывает более 3 миллионов пользователей ее услугами по всему миру.

Фото: iStock
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Представитель обвинения Джеффри Берман утверждает, что Игнатовы создали многомиллиардную компанию, "основанную исключительно на лжи и обмане". В 2015 году Игнатова начала раздавать членам своего проекта поддельные токены OneCoin для продажи, в близком кругу называя их "фальшивыми монетами". Когда члены OneCoin недавно спросили ее брата, когда они смогут обналичить свои жетоны, он ответил: "Если вы здесь, чтобы обналичить деньги, покиньте эту комнату сейчас, потому что вы не понимаете, что значит этот проект".

По мнению стороны обвинения, Игнатовы постоянно лгали инвесторам, чтобы увеличить стоимость жетонов OneCoin. Сторона обвинения располагает посланиями, которые Игнатовы писали друг другу по электронной почте, где они признавались, что планируют "взять деньги и бежать, и обвинить кого-то третьего в банкротстве компании".

Фирма в основном действовала в Великобритании, Германии, Финляндии, Индии, Китае и Болгарии. Власти этих стран предупреждали сограждан о "пирамиде" и даже пытались остановить деятельность компании, но поток новых клиентов в OneCoin Ponzi не иссякал.

Марк Скотт, подельник основателей OneCoin, был арестован прошлым летом в Великобритании, и ему грозит 20 лет тюрьмы, как и Константину Игнатову. Максимальный срок наказания для Ружи Игнатовой, которой предъявлено пять отдельных обвинений, может составить 85 лет тюремного заключения.

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