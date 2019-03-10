Посольство РФ в Эфиопии готово помочь вернуть на родину останки россиян

Посольство РФ в Эфиопии выразило готовность помочь вернуть на родину останки троих россиян, погибших в авиакатастрофе Boeing 737-800 MAX утром 10 марта. Об этом заявил глава консульского отдела дипмиссии Рашид Умяров в эфире телеканала "Россия 24".

На борту Boeing 737-800 MAX авиаперевозчика Ethiopian Airlines с регистрационным номером ET-AJV, выполнявшего утром 10 марта рейс ET 302/10 из столицы Эфиопии Аддис-Абебы в кенийскую Найроби, находились трое граждан РФ.

Всего в самолете было 157 человек - 149 пассажиров из 33 стран и восемь членов экипажа. Выживших после падения лайнера не обнаружено.