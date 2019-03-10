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10.03.2019 22:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стала "маугли"

Пятилетнюю девочку из захламленной квартиры спасли соседи
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Столичный выпуск № 52(7810)
Тревогу забили соседи - из московской квартиры на 8-м этаже на Ленинградском шоссе несколько суток слышался детский плач. Люди пытались достучаться в эту квартиру, но никто не открывал. Вызвали участкового уполномоченного полиции, а уже тот - сотрудников МЧС, чтобы профессионально и по закону вскрыть дверь.

Когда вскрыли - обомлели. Среди кучи хлама и гниющих отходов, вони и тараканов ползала малышка. Ни еды, ни даже воды. Она не умеет говорить, а о степени запущенности ребенка свидетельствует кусок провода, вросший ей в шею. Потом выяснится, что у ребенка - анорексия и гнойный отит, то есть как минимум серьезные проблемы с почками и ушами. Еще бы чуть-чуть, и ребенок погиб. И еще неясно, удастся ли спасти девочку от инвалидности. Спасатели и полицейские с трудом сдерживали эмоции, а соседи откровенно плакали. Девочку срочно госпитализировали.

В Рязани мать выбросила в мусорку новорожденного сына

Когда появилась мамаша, полицейским с трудом удалось удержать соседей от самосуда. Собственно, именно соседи ее и задержали - следили, когда обитательница квартиры вернется домой. Специально оставлять засаду правоохранители не стали, жильцы дома добровольно вызвались исполнить эту миссию. Кто-то сразу позвонил в полицию, приехал наряд и вовремя предотвратил линчевание. Дама оказалась внешне вполне ухоженной, работает уборщицей. Утверждает, что раньше была финансовым консультантом.

Мать ребенка обвиняют по статье "Покушение на убийство"

Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что мать ребенка задержана в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Кроме того, есть обвинение в покушении на убийство. Следователи допрашивают женщину и устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Ей предстоит пройти серию экспертиз, в том числе на психическое здоровье.

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