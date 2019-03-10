Напомним, что Басманный суд Москвы арестовал Рауля Арашукова до 30 марта. По версии следствия, он создал и является лидером преступного сообщества, которое действовало на Северном Кавказе с 2002 года. Он назначал на ключевые посты в газовой отрасли региона своих подельников. Арашуков-старший не признал свою вину.
Суд также арестовал его сына, сенатора Рауфа Арашукова, и тоже до 30 марта. Бывшему сенатору вменили в вину участие в преступном сообществе, давление на свидетеля и причастность к двум заказным убийствам. Защита Арашукова-младшего с обвинениями так же не согласилась. По мнению сенатора, возбужденное против него уголовное преследование это "организованный заказ".
Но следствие с этим не согласно и почти регулярно сообщает о новых фигурантах дела, которое грозит стать одним из самых масштабных за последние годы. Помимо Арашуковых задержаны еще несколько сотрудников дочерних структур "Газпрома" в Ставрополье и Астрахани.
Одним из тех, кого Басманный суд отправил за решетку на прошедшей неделе, стал исполнительный директор АО "Ессентукигоргаз", глава филиала "Газпром Ставрополь" Алан Кятов. Он пока арестован до 31 марта. И Кятов вместе с другими фигурантами "дела Арашукова" подозревается в причастности к преступному сообществу, организовавшему многомиллиардное хищение газа.
Суд согласился с доводами следователей о невозможности избрания Кятову более мягкой меры пресечения. Адвокаты топ-менеджера предлагали залог до миллиона рублей за своего подзащитного. Вот только это предложение Басманный суд отклонил. Сам подозреваемый отказался признавать вину в совершении предъявленных ему преступлений. Кятов был седьмым человеком, проходящим по громкому делу об организации преступного сообщества и хищении газа. Фигурантами дела кроме отца и сына Арашуковых стали руководители северо-кавказских энергетических предприятий - Руслан Арашуков, двоюродный брат сенатора, Гузер Хашукаев, Николай Романов и Игорь Травинов.
Еще не закончена проверка сотрудников правоохранительных органов, которые занимались уголовными делами, в которых фигурировали Арашуковы. Эти уголовные дела годами не расследовались, и теперь в центральном аппарате СКР проверяют, почему это случилось - из-за непрофессионализма или из-за коррупционных связей богатой семьи.