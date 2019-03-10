Басманный суд Москвы постановил заключить под стражу еще одного подозреваемого по делу Арашуковых - метролога филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в городе Ессентуки Игоря Кайшева. Как объяснила журналистам пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева, в отношении подозреваемого Кайшева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Кайшева подозревают в причастности к хищениям газа на десятки миллиардов рублей. Пока шли обыски в нескольких регионах страны, советнику главы "Газпром межрегионгаз" Раулю Арашукову в СК предъявили обвинение в мошенничестве и создании преступного сообщества. Сумма ущерба пока составляет около 31 миллиарда рублей, сообщила корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко.

Напомним, что Басманный суд Москвы арестовал Рауля Арашукова до 30 марта. По версии следствия, он создал и является лидером преступного сообщества, которое действовало на Северном Кавказе с 2002 года. Он назначал на ключевые посты в газовой отрасли региона своих подельников. Арашуков-старший не признал свою вину.

Суд также арестовал его сына, сенатора Рауфа Арашукова, и тоже до 30 марта. Бывшему сенатору вменили в вину участие в преступном сообществе, давление на свидетеля и причастность к двум заказным убийствам. Защита Арашукова-младшего с обвинениями так же не согласилась. По мнению сенатора, возбужденное против него уголовное преследование это "организованный заказ".

Но следствие с этим не согласно и почти регулярно сообщает о новых фигурантах дела, которое грозит стать одним из самых масштабных за последние годы. Помимо Арашуковых задержаны еще несколько сотрудников дочерних структур "Газпрома" в Ставрополье и Астрахани.

Одним из тех, кого Басманный суд отправил за решетку на прошедшей неделе, стал исполнительный директор АО "Ессентукигоргаз", глава филиала "Газпром Ставрополь" Алан Кятов. Он пока арестован до 31 марта. И Кятов вместе с другими фигурантами "дела Арашукова" подозревается в причастности к преступному сообществу, организовавшему многомиллиардное хищение газа.

Сумма ущерба, нанесенного преступным сообществом, пока составляет около 31 миллиарда рублей

Суд согласился с доводами следователей о невозможности избрания Кятову более мягкой меры пресечения. Адвокаты топ-менеджера предлагали залог до миллиона рублей за своего подзащитного. Вот только это предложение Басманный суд отклонил. Сам подозреваемый отказался признавать вину в совершении предъявленных ему преступлений. Кятов был седьмым человеком, проходящим по громкому делу об организации преступного сообщества и хищении газа. Фигурантами дела кроме отца и сына Арашуковых стали руководители северо-кавказских энергетических предприятий - Руслан Арашуков, двоюродный брат сенатора, Гузер Хашукаев, Николай Романов и Игорь Травинов.

Еще не закончена проверка сотрудников правоохранительных органов, которые занимались уголовными делами, в которых фигурировали Арашуковы. Эти уголовные дела годами не расследовались, и теперь в центральном аппарате СКР проверяют, почему это случилось - из-за непрофессионализма или из-за коррупционных связей богатой семьи.