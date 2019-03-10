Опубликовано видео задержания матери девочки-маугли в Москве

В Сети появилось видео задержания матери пятилетней девочки Любы, которая провела несколько дней в одиночестве в заваленной мусором квартире на Ленинградском шоссе, пока соседи не вызвали полицию из-за детского плача. Видеозапись с камер наблюдения опубликовал Mash.

На кадрах видно, как спокойная женщина выходит из подъезда в сопровождении сотрудника полиции. В Следственном комитете ранее сообщали, что мать ребенка задержана, возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Напомним, девочка после обнаружения была передана врачам и госпитализирована в реанимацию - у нее анорексия и гнойный отит. Кроме того, ребенок абсолютно не приспособлен к общению с людьми. На шее в кожу у нее вросло украшение, которое поначалу было принято за провод.