Новости

Опубликовано видео задержания матери девочки-маугли в Москве 23:36
Собянин рассказал о новом формате рыночной торговли в столице 22:50
Клип на песню Лазарева для "Евровидения" набрал 2 млн просмотров 22:21
В зоопарке США ягуар напал на любительницу селфи 22:20
В Эфиопии объявили траур по жертвам крушения Boeing 737 21:45
Букмекеры назвали нового фаворита "Евровидения" 21:38
В 2019 году выйдет первый том Театральной энциклопедии России 21:28
На борту разбившегося Boeing находились сотрудники ООН 21:11
В Перми за неделю более 150 человек пострадали из-за гололеда 21:01
Президент Алжира прилетел из швейцарской клиники для участия в выборах 20:19
В Ульяновской области зафиксирована вспышка кори 20:06
В Москве проверили уровень загрязнения воздуха после крупного пожара 20:00
Рэпер Птаха передумал сниматься в "Брате 3" 19:47
СК опубликовал видео из захламленной квартиры, где нашли девочку-маугли 19:38
Виктор Сухоруков отказался сниматься в "Брате 3" 19:33
Синоптики рассказали, когда в Москве потеплеет до +6 19:23
"Зенит" обыграл "Уфу" благодаря голам Азмуна и Ригони 19:08
К тушению горящего склада в Москве привлекли вертолет 19:05
На 104-м году жизни умер писатель Бернар Дадье 19:05
В Воронеже ограбили банк 19:03
Испытания ослепляющей станции "Филин" попали на видео 18:43
Вышел трейлер "Ладьи" - сериала от режиссера "Рассказа служанки" 18:38
Два человека погибли в лобовом ДТП в Краснодарском крае 18:33
Посольство РФ в Эфиопии готово помочь вернуть на родину останки россиян 18:25
Это ужасно: появились кадры из новой экранизации шутера Doom 18:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВИДЕО "РГ". "Мне повезло вовремя родиться": Юрий Гагарин и его малая родина
ВИДЕО "РГ". "Мне повезло вовремя родиться": Юрий Гагарин и его малая родина
Почему заправки не снижают цены на топливо
Почему заправки не снижают цены на топливо
Задайте вопрос директору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой
Задайте вопрос директору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой
10.03.2019 23:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Опубликовано видео задержания матери девочки-маугли в Москве

Текст: Александр Мелешенко

В Сети появилось видео задержания матери пятилетней девочки Любы, которая провела несколько дней в одиночестве в заваленной мусором квартире на Ленинградском шоссе, пока соседи не вызвали полицию из-за детского плача. Видеозапись с камер наблюдения опубликовал Mash.

СК опубликовал видео из захламленной квартиры, где нашли девочку-маугли

На кадрах видно, как спокойная женщина выходит из подъезда в сопровождении сотрудника полиции. В Следственном комитете ранее сообщали, что мать ребенка задержана, возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Напомним, девочка после обнаружения была передана врачам и госпитализирована в реанимацию - у нее анорексия и гнойный отит. Кроме того, ребенок абсолютно не приспособлен к общению с людьми. На шее в кожу у нее вросло украшение, которое поначалу было принято за провод.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В РПЦ объяснили, зачем извиняться в Прощеное воскресенье
Мадуро заявил о кибератаке на один из энергообъектов Венесуэлы
Эрдоган: Покупка у России С-400 не связана с безопасностью НАТО
МИД назвал провокацией мину в багаже сотрудника посольства США
Не шутки: Запад встревожило особое оружие фрегата "Адмирал Горшков"