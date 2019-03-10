СК опубликовал видео из захламленной квартиры, где нашли девочку-маугли

Следственный комитет опубликовал видео из московской квартиры, в которой обнаружили запертую девочку. На опубликованных телеканалом кадрах видно, что пятилетнего ребенка закрыли в квартире, заваленной мусором.

Отметим, пятилетнюю девочку уже вызволили из захламленной квартиры в Москве. Тревогу забили соседи - из квартиры на 8-м этаже на Ленинградском шоссе несколько суток слышался детский плач. Они стучали в дверь, но никто не открывал. Вызвали участкового уполномоченного, а уже тот - сотрудников МЧС, чтобы профессионально и по закону вскрыть дверь.

Когда вскрыли - обомлели. Среди кучи хлама и гниющих отходов, вони и тараканов ползала малышка. Ни еды, ни даже воды. Она не умеет говорить, а о степени запущенности ребенка свидетельствует кусок провода, вросший ей в шею. Потом выяснится, что у ребенка - анорексия и гнойный отит, то есть, как минимум, серьезные проблемы с почками и ушами. Еще бы чуть-чуть и ребенок погиб. И еще неясно, удастся ли спасти девочку от инвалидности. Спасатели и полицейские с трудом сдерживали эмоции, а соседи откровенно плакали. Девочку срочно госпитализировали.

Когда появилась мамаша - 47-летняя Ирина Гарошенко - полицейским с трудом удалось удержать соседей от самосуда. Собственно, именно соседи ее и задержали - следили, когда обитательница квартиры вернется домой. Кто-то сразу позвонил в полицию, приехал наряд и вовремя предотвратил линчевание.

Дама оказалась внешне вполне ухоженной, работает уборщицей. Утверждает, что раньше была финансовым консультантом. Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что мать ребенка задержана в соответствии со статьей 91 УПК РФ - "Покушение на убийство". Следователи допрашивают женщину и устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Ей предстоит пройти серию экспертиз, в том числе психиатрическую.