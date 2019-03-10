Домодедовский городской суд арестовал бывшего первого замглавы Росгеологии Руслана Горринга до седьмого мая.

Это означает, что обвиняемый будет два месяца, пока идет следствие, находиться под стражей. Горринга обвиняют в особо крупном мошенничестве в Московской области. Его положение осложняет то, что это преступление уже рассматривалось судом и по делу есть осужденные, которые отбывают наказание.

Заседание по аресту проходило в закрытом режиме. На помещение в камеру бывшего топ-менеджера настаивало следствие. А на закрытии дела - его защита. Она говорила о персональных данных задержанного и о его несовершеннолетних детях.

С персональными данными этого человека было вот что. В 2011 году гражданин по фамилии Ганижев получил от предпринимателя 5 миллионов рублей, которые должен был передать председателю Ленинского районного совета депутатов за покровительство и помощь при заключении контрактов с администрацией района.

Тогда же посредник Ганижев был задержан. На допросе он во всем признался и был отпущен под подписку о невыезде. Но потом этот человек пропал - на допросы не приходил и с места жительства исчез. Вот тогда Ганижева и объявили в розыск.

- Находясь в розыске, Ганижев изменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом, то же самое сделали его ближайшие родственники, - объяснила корреспонденту "РГ" представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Интересно, что главные документы - паспорт и водительское удостоверение на новую фамилию - он получил в Ингушетии. После этого Ганижев-Горринг несколько лет жил спокойно и делал карьеру. Напомнил о себе он сам. После громкого скандала и увольнения он, судя по всему, решил уехать. Но 7 марта 2019 года Горринг был задержан в столичном аэропорту Внуково. В операции участвовали сотрудники областного СК, ФСБ и полиции.

На видеозаписи Горринг матом рассказывал о вещах, о которых воспитанные люди никогда не говорят

- На допросе Горринг отказался от дачи показаний, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ, - сказала Ольга Врадий. - Следствие продолжает устанавливать эпизоды противоправной деятельности обвиняемого.

Напомним, что из Росгеологии Горринга уволили в январе после скандала с распространившейся в Сети видеозаписью. На записи Горринг с использованием мата рассказывал о тех вещах, о которых воспитанные люди никогда не говорят.