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10.03.2019 21:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Как вас теперь называть?

Руслан Горринг останется в камере до мая
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 52(7810)
Домодедовский городской суд арестовал бывшего первого замглавы Росгеологии Руслана Горринга до седьмого мая.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Это означает, что обвиняемый будет два месяца, пока идет следствие, находиться под стражей. Горринга обвиняют в особо крупном мошенничестве в Московской области. Его положение осложняет то, что это преступление уже рассматривалось судом и по делу есть осужденные, которые отбывают наказание.

Экс-подрядчика московского метро обвинили в мошенничестве

Заседание по аресту проходило в закрытом режиме. На помещение в камеру бывшего топ-менеджера настаивало следствие. А на закрытии дела - его защита. Она говорила о персональных данных задержанного и о его несовершеннолетних детях.

С персональными данными этого человека было вот что. В 2011 году гражданин по фамилии Ганижев получил от предпринимателя 5 миллионов рублей, которые должен был передать председателю Ленинского районного совета депутатов за покровительство и помощь при заключении контрактов с администрацией района.

Тогда же посредник Ганижев был задержан. На допросе он во всем признался и был отпущен под подписку о невыезде. Но потом этот человек пропал - на допросы не приходил и с места жительства исчез. Вот тогда Ганижева и объявили в розыск.

Фото: Следственный комитет РФ/ ТАСС
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- Находясь в розыске, Ганижев изменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом, то же самое сделали его ближайшие родственники, - объяснила корреспонденту "РГ" представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Интересно, что главные документы - паспорт и водительское удостоверение на новую фамилию - он получил в Ингушетии. После этого Ганижев-Горринг несколько лет жил спокойно и делал карьеру. Напомнил о себе он сам. После громкого скандала и увольнения он, судя по всему, решил уехать. Но 7 марта 2019 года Горринг был задержан в столичном аэропорту Внуково. В операции участвовали сотрудники областного СК, ФСБ и полиции.

На видеозаписи Горринг матом рассказывал о вещах, о которых воспитанные люди никогда не говорят

- На допросе Горринг отказался от дачи показаний, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ, - сказала Ольга Врадий. - Следствие продолжает устанавливать эпизоды противоправной деятельности обвиняемого.

Напомним, что из Росгеологии Горринга уволили в январе после скандала с распространившейся в Сети видеозаписью. На записи Горринг с использованием мата рассказывал о тех вещах, о которых воспитанные люди никогда не говорят.

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