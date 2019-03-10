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10.03.2019 16:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве полиция нашла 5-летнюю девочку-маугли

Текст: Сергей Бабкин

В одном из домов на севере Москвы найдена девочка-маугли: ребенок был брошен родителями и жил в заваленной хламом квартире.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД столицы, в субботу по "02" позвонили жители дома на Ленинградском шоссе. Люди сообщили, что в одной из квартир беспрестанно плачет девочка, но к ней никто не подходит.

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Полицейские с помощью сотрудников МЧС вскрыли дверь. Увиденное шокировало даже силовиков. Один из популярных интернет-пабликов обнародовал видео из квартиры - она была полностью завалена мусором. Не был ни еды, ни воды, а в шею 5-летней девочки врос провод. Более того, ребенок ничего не говорит. Девочку немедленно отвезли в больницу.

Мать девочки уже найдена. Полицейские доставили ее в отдел, началась доследственная проверка.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Семья и дети Москва ГУМВД Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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