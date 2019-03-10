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10.03.2019 20:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве проверили уровень загрязнения воздуха после крупного пожара

Текст: Александр Мелешенко

На месте крупного пожара на 1-й Магистральной улице в Москве работает лаборатория главного управления МЧС России по столице - специалисты взяли на проверку пробы воздуха. В ведомстве сообщили, что предельно допустимые концентрации вредных веществ не превышает норму.

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При этом сам пожар удалось ликвидировать - на борьбу с ним ушло почти два часа, помимо наземной техники к тушению привлекли пожарный вертолет Московского авиационного центра.

Площадь пожара составила около двух тысяч квадратных метров. Горело складское трехэтажное здание - огонь объял его целиком, обрушились перекрытия, кровля и частично наружные стены. Сведений о пострадавших не поступало.

Происшествия ЧП Пожары Общество Экология Правительство МЧС Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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