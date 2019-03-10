Задержана мать московской девочки-маугли

Мать брошенной 5-летней девочки-маугли задержана, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК. Следователи намерены предъявить ей обвинение в покушении на убийство ребенка.

Уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК РФ возбуждено по указанию и.о. главы ведомства Андрея Стрижова. Сейчас девочка находится в реанимации одной из городских больниц. У нее нет никаких социальных навыков. При этом она серьезно больна - у нее выраженная анорексия. С матерью ребенка работают следователи.

Ранее "РГ" писала, что мать бросила девочку одну в захламленной квартире на Ленинградском шоссе. Полицейские смогли проникнуть в жилище, вскрыв дверь.