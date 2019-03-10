Жительница Рязани выкинула в мусор рожденного в гостях ребенка

В Рязани задержана 31-летняя женщина - ее подозревают в покушении на убийство собственного ребенка, сообщили в региональном управлении СКР.

Новорожденного мальчика нашли утром 10 марта в мусорном контейнере на окраине Рязани. Вскоре полиция нашла и его мать. По версии следствия, утром в воскресенье женщина была в гостях, выпивала и между делом родила ребенка. Мальчика она положила в пакет и отнесла на мусорку. Плач младенца услышала проходившая мимо контейнерной площадки женщина - она вызвала полицию и скорую помощь.

- Ребенка доставили в перинатальный центр, им занимаются врачи, - рассказала представитель управления СКР по Рязанской области Анжелика Евдокимова.

Против матери младенца возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка).