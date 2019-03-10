Двое детей погибли в ДТП в Бурятии

Вечером 9 марта на трассе Улан-Удэ - Кяхта, в восьми километрах от села Новоселенгинск столкнулись автомобили Toyota Harrier и Toyota Allex. В аварии погибли двое детей - семи и десяти лет.

"Кроме того, в медучреждение с различными травмами доставлены оба водителя и 30-летняя женщина, находившаяся в салоне легковой автомашины", - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Бурятия.

По предварительной версии, ДТП спровоцировал 69-летний водитель Toyota Harrier, двигавшийся в направлении Улан-Удэ. Выезжая со второстепенной дороги он не предоставил преимущество Toyota Allex.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.