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10.03.2019 04:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровске загорелся склад пиломатериалов

Текст: Дина Непомнящая

Сообщение о возгорании на складе пиломатериалов на улице Зеленой в Хабаровске поступило в городскую пожарно-спасательную службу 10 марта в 8:18 по местному времени.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Главного управления МЧС по краю, пожарные подразделения немедленно выехали на место происшествия. Первый прибывший расчет обнаружил, что горит крыша одноэтажного кирпичного цеха для сушки древесины. Существовала угроза распространения пламени по всей территории склада.

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Спустя 19 минут пожарным удалось ликвидировать открытое горение. А к 11:16 пожар потушили полностью.

В тушении были задействованы 41 человек и 11 единиц техники.

Причины возгорания пока неизвестны. Их определят сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России в ходе проверки.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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