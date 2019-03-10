Пять человек пострадали в ДТП под Саратовом

10 марта в полдень по местному времени на трассе "Сызрань - Саратов - Волгоград" в Саратовском районе Саратовской области произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек, в том числе двое детей. Об этом со ссылкой на источник в региональном управлении ГИБДД сообщает РИА "Новости".

По предварительным данным, столкнулись легковые автомобили LADA Granta и LADA Kalina. Все пятеро пострадавших, в том числе мальчик пяти лет и 17-летний юноша, доставлены в больницу. Оба несовершеннолетних были пассажирами Granta.

По факту ДТП проводится проверка.