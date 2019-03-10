Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе под Самарой

На территории Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области произошло возгорание. При пожаре один из сотрудников предприятия пострадал. Об этом со ссылкой на представителя завода сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, пострадавший доставлен в больницу, ему оказана медицинская помощь. Его жизни ничего не угрожает.

К настоящему времени пожар локализован. По информации источника, ЧП произошло на вспомогательном оборудовании. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Останавливать производство в связи с инцидентом не пришлось.