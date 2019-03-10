Здание школы частично обрушилось в Чувашии

В Урмарском районе Чувашии произошло частичное обрушение двухэтажной школы. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Как уточнили в ведомстве, информация о ЧП поступила в экстренные службы в 8.40 утра. Инцидент произошел в селе Большие Чаки по улице Школьная, дом 20. Обрушилась часть кирпичного здания 1974 года постройки. В момент ЧП занятия в школе не проводились, на территории учреждения находился охранник. Пострадавших нет.

По предварительной информации, в Большечакинской школе обучались порядка 50 человек - 32 ученика и 22 дошкольника. В связи с обрушением их занятия будут перенесены в образовательные учреждения соседних населенных пунктов.

На месте ЧП работает группа спасателей и экстренные службы Урмарского района. О причинах происшествия пока не сообщается.