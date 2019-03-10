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10.03.2019 21:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми за неделю более 150 человек пострадали из-за гололеда

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Прокуратура Пермского края начала проверку после многочисленных обращений жителей края по поводу травматизма от гололедицы. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Фото: iStock
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Как уточнили в надзорном ведомстве, проверке подвергнутся органы местного самоуправления, управляющие компании, а также подрядные организации, которые ответственны за уборку территории и борьбу с гололедицей. Будет проверена своевременность очистки от снега и наледи кровель домов, тротуаров, дорог, дворов. Основанием для проверки послужили также многочисленные факты травматизма, зафиксированные с 6 по 9 марта 2019 года.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на станцию скорой помощи, только на территории Перми за период с 5 по 9 марта зарегистрированы 152 вызова на места травмирования граждан на скользких тротуарах. Врачи диагностировали у пострадавших ушибы, переломы, подозрения на ЧМТ. Кроме того, зафиксированы случаи перелома шейки бедра у пенсионеров.

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Отмечается, что минувшая неделя на территории столицы Пермского края сопровождалась неблагоприятными погодными условиями - в первой половине началась оттепель, которая позже сменилась морозам. На дорогах образовалась наледь, которая позже была скрыта от пешеходов выпавшими осадками в виде снега.

Прокуратура даст правовую оценку каждому случаю травматизма, а также действиям или бездействиям должностных лиц.

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