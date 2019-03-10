В Дагестане подросток сбил трех девочек

В Кизилюртовском районе Дагестана три девочки от трех до 12 лет получили травмы, когда на них наехал автомобиль с подростком за рулем. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского МВД.

14-летний житель селения Чонтаул без спроса взял ключи от машины, которая принадлежит одному из друзей его родителей, пришедшему в гости. Подросток захотел устроить поездку по окрестностям. На одной из проселочных дорог он наехал на трех детей.

Двум девочкам по три года, а старшей 12 лет. Младшие отделались ссадинами и испугом. Старшая пострадала сильнее: с тупой травмой живота ее отправили в больницу.

Полиция уточняет обстоятельства происшествия для принятия процессуального решения.