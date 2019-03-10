В Пятигорске один человек погиб при пожаре в частном доме

В курортном городе Пятигорске Ставропольского края 9 марта произошел пожар в частном доме. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, огонь распространился по дому на улице Сергеева около 10 часов утра.

- Сообщение о возгорании поступило в 10 утра, на место выдвинулись огнеборцы. К началу тушения пламя охватило 40 квадратных метров жилища, - отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

В результате пожара в доме погиб человек, еще один получил серьезные травмы и был госпитализирован. Специалисты МЧС выясняют обстоятельства и причины трагедии, а также устанавливают размер материального ущерба