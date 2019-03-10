Аэропорт Мурманска закрыли из-за снегопада

Аэропорт Мурманска в 11 часов 10 марта закрыли в связи с ухудшением метеоусловий – в городе сильный снегопад.

Как сообщается на сайте аэропорта, воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты предположительно до 15 часов. По данным онлайн-табло, в связи с этим в Мурманск не прибыли рейсы из Санкт-Петербурга, Москвы и Архангельска. Борту из Северной столицы пришлось вернуться обратно, московский самолет ушел на запасной аэродром в Архангельск. Соответственно, задерживаются и вылеты рейсов из Мурманска.

В закрытом аэропорту идет подготовка взлетно-посадочной полосы.

По информации Мурманского УГМС, непогоду на Кольский полуостров принес циклон, который движется с Северного моря на Ботнический залив. 10 марта он продолжит смещаться на северо-восток.